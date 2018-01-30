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    В конгрессе США прошел секретный брифинг по антироссийским санкциям

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    • Фото: Reuters © 2018, Jim Bourg
    В конгрессе США прошел секретный брифинг по антироссийским санкциям

    В конгрессе США прошел секретный брифинг по антироссийским санкциям

    В конгрессе США прошел секретный брифинг по антироссийским санкциям
  • Фото: Reuters © 2018, Jim Bourg

    • Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России.

    Об этом сообщил американский сенатор Бен Кардин. При этом обсуждать секретное совещание он отказался, передает агентство Bloomberg.

    Бен Кардин: «Я не буду обсуждать секретные дискуссии, но я сосредоточен на этих санкциях и продолжу осуществлять активный надзор, чтобы возможности российского правительства осуществлять торговлю были существенно затруднены».

    Конгрессмен напомнил, что согласно действующему американскому законодательству Вашингтон обязан ввести санкции против лиц, «которые осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами», если эти лица не пойдут на «существенное сокращение» объемов сделок.

    В так называемом «кремлевском досье» содержится список высокопоставленных российских бизнесменов и чиновников, которых власти США считают особо близкими к Кремлю и против которых будет предложено ввести санкции. Этого требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный Дональдом Трампом летом 2017 года.

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