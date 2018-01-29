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    На северо-западе Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки. Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа северо-западе Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки

    На северо-западе Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки

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    На северо-западе Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки

    На <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки

      В администрации Приморского района проходят общественные слушания по ключевой теме, затрагивающей интересы и жителей, и чиновников.

      Люди собрались для того, чтобы обсудить внесение изменений в правила землепользования и застройки. В повестке так называемые горячие точки одного из активно застраиваемых спальных районов города.

      В частности, чиновники и архитекторы объявили о начале приема пожеланий от активистов по развитию и новому строительству в кварталах «Озеро Долгое» и «Комендантский аэродром».

      Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, на слушаниях в администрации присутствует около 50 представителей инициативных групп. В частности, будет обсуждаться вопрос о сохранности зеленой зоны в районе дома 112 на улице Савушкина. Деревья там хотели убрать и построить торгово-развлекательный комплекс. Верховный суд издал постановление о запрете подобного строительства.

      Кроме того, в повестке заседания — прокладка дороги через Удельный парк (трасса М-7). Как говорят градозащитники, если дорогу построят, будет нарушен закон о культурных ценностях. К этой категории относится и Удельный парк.

      Пожелания петербуржцев будут учитывать до весны. А в конце апреля администрация Петербурга официально опубликует изменения в Правила землепользования и застройки.

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