На северо-западе Петербурга обсуждают, какие изменения внесут в правила застройки

В администрации Приморского района проходят общественные слушания по ключевой теме, затрагивающей интересы и жителей, и чиновников.

Люди собрались для того, чтобы обсудить внесение изменений в правила землепользования и застройки. В повестке так называемые горячие точки одного из активно застраиваемых спальных районов города.



В частности, чиновники и архитекторы объявили о начале приема пожеланий от активистов по развитию и новому строительству в кварталах «Озеро Долгое» и «Комендантский аэродром».



Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, на слушаниях в администрации присутствует около 50 представителей инициативных групп. В частности, будет обсуждаться вопрос о сохранности зеленой зоны в районе дома 112 на улице Савушкина. Деревья там хотели убрать и построить торгово-развлекательный комплекс. Верховный суд издал постановление о запрете подобного строительства.



Кроме того, в повестке заседания — прокладка дороги через Удельный парк (трасса М-7). Как говорят градозащитники, если дорогу построят, будет нарушен закон о культурных ценностях. К этой категории относится и Удельный парк.



Пожелания петербуржцев будут учитывать до весны. А в конце апреля администрация Петербурга официально опубликует изменения в Правила землепользования и застройки.