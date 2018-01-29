Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые можно получить в любом МФЦ

Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень госуслуг, которые должны оказываться повсеместно, где бы не проживал гражданин.

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Теперь в любом многофункциональном центре можно получить свои первые водительские права — раньше МФЦ только выдавали новые взамен утерянных или обменивали просроченные.



Появился и целый ряд экстерриториальных госуслуг для юрлиц, в том числе получение сведений об их финансовой отчетности.



Все это заработает с 1 февраля. Позднее список расширится еще больше: в МФЦ можно будет получить бесплатную налоговую консультацию, информацию об исполнительных производствах и многое другое.

