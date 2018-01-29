ЦИК отобрал для проверки 60 тысяч подписей в поддержку Путина

Сегодня в Центризбирком привезли три десятка коробок с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Действующий глава государства стал первым из участников предвыборной кампании, кто выполнил это требование.
Всего в ЦИК привезли 315 тысяч автографов. Это малая толика от собранных волонтерами полутора миллионов подписей. Но таковы правила Центризбиркома: самовыдвиженец (а Путин идет на выборы именно в таком статусе) должен предоставить 300 тысяч подписей плюс еще 5%, не больше и не меньше.
Десять дней есть у ЦИК на выборочную проверку документов. Данные в подписных листах пробьют по базам паспортных столов. Впрочем, сторонники президента Путина уверены: фальшивок здесь нет, людей, пожелавших поддержать их претендента, оказалось предостаточно во всех регионах.
Сейчас доверенные лица Владимира Путина из всех регионов, представители самых разных социальных групп собрались в Москве, чтобы выработать программу действий и завтра представить ее президенту. Обсуждают насущные проблемы общества, образование, медицину.
У претендентов остается два дня для сдачи подписных листов. Ксения Собчак, скорее всего, сделает это в последний момент, под занавес. Ей как представителю непарламентской партии необходимо собрать 100 тысяч подписей. Собрали порядка 130 тысяч. Сама Ксения Анатольевна посетила Чечню. Возложила цветы к памятнику погибшим журналистам, устроила одиночный с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву» и на проспекте Путина подискутировала с местными жителями.
Другого участника избирательной гонки, бизнес-омбудсмена Бориса Титова в соседнем Дагестане встретили куда теплее. Титов обещал создать в республике новые рабочие места и вывести из тени многих махачкалинских ремесленников, что нынче не вполне легально трудятся в подвальных мастерских.
Время поджимает. Относительно спокойно сейчас лишь в штабах парламентских партий КПРФ и ЛДПР. Им никакие подписи собирать не нужно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Десять дней есть у ЦИК на выборочную проверку документов. Данные в подписных листах пробьют по базам паспортных столов. Впрочем, сторонники президента Путина уверены: фальшивок здесь нет, людей, пожелавших поддержать их претендента, оказалось предостаточно во всех регионах.
Сейчас доверенные лица Владимира Путина из всех регионов, представители самых разных социальных групп собрались в Москве, чтобы выработать программу действий и завтра представить ее президенту. Обсуждают насущные проблемы общества, образование, медицину.
У претендентов остается два дня для сдачи подписных листов. Ксения Собчак, скорее всего, сделает это в последний момент, под занавес. Ей как представителю непарламентской партии необходимо собрать 100 тысяч подписей. Собрали порядка 130 тысяч. Сама Ксения Анатольевна посетила Чечню. Возложила цветы к памятнику погибшим журналистам, устроила одиночный с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву» и на проспекте Путина подискутировала с местными жителями.
Другого участника избирательной гонки, бизнес-омбудсмена Бориса Титова в соседнем Дагестане встретили куда теплее. Титов обещал создать в республике новые рабочие места и вывести из тени многих махачкалинских ремесленников, что нынче не вполне легально трудятся в подвальных мастерских.
Время поджимает. Относительно спокойно сейчас лишь в штабах парламентских партий КПРФ и ЛДПР. Им никакие подписи собирать не нужно.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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