Определен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде

Форвард петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Об этом на пресс-конференции в Новогорске сообщил наставник российской команды Олег Знарок.
Также специалист отметил, что подготовка сборной к Олимпиаде идет по плану, передает «Интерфакс».
Для 39-летнего Дацюка Олимпиада в Пхёнчхане станет пятой в карьере. На Играх в Сочи нападающий также был капитаном сборной.
Напомним, российские хоккеисты отправятся в Южную Корею 6 февраля. До этого дружина Олега Знарка проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии и московским «Спартаком».
А на Олимпиаде первым соперником россиян, которые будут выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»), станет команда Словакии. Также на предварительной стадии российские хоккеисты сыграют с командами Словении и США. Отметим, что игроки НХЛ в олимпийском турнире принимать участие не будут.
Также специалист отметил, что подготовка сборной к Олимпиаде идет по плану, передает «Интерфакс».
Для 39-летнего Дацюка Олимпиада в Пхёнчхане станет пятой в карьере. На Играх в Сочи нападающий также был капитаном сборной.
Напомним, российские хоккеисты отправятся в Южную Корею 6 февраля. До этого дружина Олега Знарка проведет товарищеские матчи со сборной Белоруссии и московским «Спартаком».
А на Олимпиаде первым соперником россиян, которые будут выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»), станет команда Словакии. Также на предварительной стадии российские хоккеисты сыграют с командами Словении и США. Отметим, что игроки НХЛ в олимпийском турнире принимать участие не будут.
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