На Кубани школьниц наказали за осквернение Вечного огня

В городе Абинске (Краснодарский край) задержаны
16-летние школьницы, которые устроили хулиганскую выходку в парке 30-летия Победы.
Оказалось, что Вечный огонь осквернили десятиклассницы. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство», которая предусматривает до 15 суток ареста.
Также наказать решили родителей девушек. По статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» им грозит штраф в размере до 500 рублей.
Также суд решит вопрос о постановке школьниц на учет в отделе полиции, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя.
Также наказать решили родителей девушек. По статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» им грозит штраф в размере до 500 рублей.
Также суд решит вопрос о постановке школьниц на учет в отделе полиции, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя.
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