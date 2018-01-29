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    На Кубани школьниц наказали за осквернение Вечного огня

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    • Фото: Светлана Гоф / youtube.com
    На Кубани школьниц наказали за осквернение Вечного огня

    На Кубани школьниц наказали за осквернение Вечного огня

    На Кубани школьниц наказали за осквернение Вечного огня
  • Фото: Светлана Гоф / youtube.com

    • В городе Абинске (Краснодарский край) задержаны 16-летние школьницы, которые устроили хулиганскую выходку в парке 30-летия Победы.

    Оказалось, что Вечный огонь осквернили десятиклассницы. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство», которая предусматривает до 15 суток ареста.

    Также наказать решили родителей девушек. По статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» им грозит штраф в размере до 500 рублей.

    Также суд решит вопрос о постановке школьниц на учет в отделе полиции, сообщает ТАСС.

    Напомним, ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как две девушки танцуют около Вечного огня и плюют в пламя.

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