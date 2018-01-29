В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

В Петрозаводске завершился этап Кубка мира по ездовому спорту. 120 спортсменов и 500 собак соревновались в дистанциях на 6, 10 и 40 километров.

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В Карелии эти соревнования проходят в 6-й раз. Кстати, организаторы боялись, что собачьи старты придется отложить. Погода с нулевой температурой могла бы, как и в прошлом году, сделать гонки по снегу невозможными.



Эти состязания собирают огромное количество поклонников со всей страны и зарубежья. Поэтому организаторы не теряют шанс провести в республике и чемпионат мира.



Корреспондент НТВ Илья Федосов примерил на себя роль четвероного участника гонки и снял репортаж от первого лица.