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    В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки. Карелия, животные, собаки, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

    В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

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    В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

    В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

    В упряжке с хозяином: Карелия приняла самые зрелищные собачьи гонки

      В Петрозаводске завершился этап Кубка мира по ездовому спорту. 120 спортсменов и 500 собак соревновались в дистанциях на 6, 10 и 40 километров.

      В Карелии эти соревнования проходят в 6-й раз. Кстати, организаторы боялись, что собачьи старты придется отложить. Погода с нулевой температурой могла бы, как и в прошлом году, сделать гонки по снегу невозможными.

      Эти состязания собирают огромное количество поклонников со всей страны и зарубежья. Поэтому организаторы не теряют шанс провести в республике и чемпионат мира.

      Корреспондент НТВ Илья Федосов примерил на себя роль четвероного участника гонки и снял репортаж от первого лица.

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