Сергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме осмотрел объекты Ленинградской атомной электростанции.

Сергей Миронов во время рабочего визита в Петербург проинспектировал Ленинградскую атомную электростанцию. Парламентарий обсудил с директором предприятия перспективы развития, а также прошелся по реакторному и турбинному залам.



Миронов заявил, что считает работников ЛАЭС своими коллегами, поскольку, будучи инженером-геофизиком, он занимался разведкой месторождений урана — топлива, которое используется на атомных станциях.



Сергей Миронов, депутат Госдумы РФ: «Мы побывали на реакторе, прямо на „пятаке“, как говорят атомщики. Впечатлений много, впечатления самые позитивные. Когда видишь такой уровень профессионализма и обеспечения безопасности, понимаешь, что атомная энергетика, действительно, безопасная энергетика. Опыт Чернобыля не прошел даром».



Сейчас первые реакторы станции, аналогичные тем, что использовались на Чернобыльский АЭС, полностью модернизированы и имеют тройную систему защиты. Ранее специалисты международного уровня признали Ленинградскую станцию лучшей по технике безопасности.