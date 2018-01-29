Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    Сергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС. Госдума, Ленинградская область, Миронов Сергей, атомная энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС

    Сергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС

    комментировать

    Сергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС

    Сергей Миронов побывал на «пятаке» реактора ЛАЭС

      Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме осмотрел объекты Ленинградской атомной электростанции.

      Сергей Миронов во время рабочего визита в Петербург проинспектировал Ленинградскую атомную электростанцию. Парламентарий обсудил с директором предприятия перспективы развития, а также прошелся по реакторному и турбинному залам.

      Миронов заявил, что считает работников ЛАЭС своими коллегами, поскольку, будучи инженером-геофизиком, он занимался разведкой месторождений урана — топлива, которое используется на атомных станциях.

      Сергей Миронов, депутат Госдумы РФ: «Мы побывали на реакторе, прямо на „пятаке“, как говорят атомщики. Впечатлений много, впечатления самые позитивные. Когда видишь такой уровень профессионализма и обеспечения безопасности, понимаешь, что атомная энергетика, действительно, безопасная энергетика. Опыт Чернобыля не прошел даром».

      Сейчас первые реакторы станции, аналогичные тем, что использовались на Чернобыльский АЭС, полностью модернизированы и имеют тройную систему защиты. Ранее специалисты международного уровня признали Ленинградскую станцию лучшей по технике безопасности.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru