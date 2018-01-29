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    Юрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского дресс-кода в суде. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, одежда, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского дресс-кода в суде

    Юрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского дресс-кода в суде

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    Юрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского дресс-кода в суде

    Юрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского <nobr>дресс-кода</nobr> в суде

      Юрист Сергей Попов запросил через суд, документ, по которому мужчины без галстука не могут заходить в петербургский парламент.

      В Законодательном собрании такую бумагу предоставить отказались, объяснив, что это сугубо внутренний документ. Исковое заявление Сергей Попов подал в Октябрьский районный суд, основываясь на пунктах федерального закона об обеспечении доступа к деятельности органов власти. Цель — пролить свет на модные тенденции петербургского парламента. Поскольку исторически деловой стиль в органах власти часто менялся.

      Для Сергея Попова как для юриста и бывшего депутата Госдумы с 12-летним стажем исполнение закона — вопрос принципиальный. Есть и личный интерес. Попов часто посещает парламент и не хотел бы оказаться перед закрытыми дверями.

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