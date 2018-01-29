Юрист из Петербурга узнает о тайнах парламентского дресс-кода в суде

Юрист Сергей Попов запросил через суд, документ, по которому мужчины без галстука не могут заходить в петербургский парламент.

В Законодательном собрании такую бумагу предоставить отказались, объяснив, что это сугубо внутренний документ. Исковое заявление Сергей Попов подал в Октябрьский районный суд, основываясь на пунктах федерального закона об обеспечении доступа к деятельности органов власти. Цель — пролить свет на модные тенденции петербургского парламента. Поскольку исторически деловой стиль в органах власти часто менялся.



Для Сергея Попова как для юриста и бывшего депутата Госдумы с 12-летним стажем исполнение закона — вопрос принципиальный. Есть и личный интерес. Попов часто посещает парламент и не хотел бы оказаться перед закрытыми дверями.