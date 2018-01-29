Самолетам в небе над Петербургом поможет ориентироваться «Альманах»

В аэропорту Пулково презентовали новую систему наблюдения за движением воздушных судов. Пока ее проверяют в тестовом режиме.

Теперь безопасность полетов контролирует «Альманах». Система следит за полетами в режиме реального времени и обновляет информацию ежесекундно. Теперь диспетчер будет получать достаточно информации, а человеческий фактор сведется к минимуму.



До сегодняшнего дня за полетами наблюдали радиолокаторы. Сегодня эта аппаратура уже не может дать нужного объема информации. Например, данные о движении самолетов приходят к диспетчеру с задержкой в 6–12 секунд. Учитывая скорость современных лайнеров, такая пауза может стать фатальной.



Принцип действия «Альманаха» основан на измерении времени приема сигнала от воздушного судна. От громоздких радиолокаторов новую систему отличает то, что производить расчеты станциям уже не нужно. Отсюда — компактность оборудования и отсутствие масштабных антенн.



Всего на территории аэропорта установили 20 приемных станций и две передающие. А на крышах автомобилей появились мобильные радиомаяки под кодовым названием «гном». От оператора цифровые «гномы» сбежать не могут. Информация на экране обновляется каждую секунду.



Юрий Капойко, главный конструктор системы: «Это довольно новая технология по сравнению с традиционными радиолокаторами. Технология МПСН появилась около 20 лет назад. По меркам авиации это совсем небольшой срок».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.