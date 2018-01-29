Чиновников поймали на «полномочных» закупках на 14 млрд рублей

Счетная палата РФ выяснила, что госорганы различных уровней нередко платят коммерческим структурам за то, что должны делать сами.
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Объем таких закупок в 2015, 2016 и первой половине 2017 года составил около 14 млрд рублей. Всего за 2,5 года было выявлено более 1,5 тысяч случаев, когда госорганы платили сторонним компаниям за выполнение работ, хотя должны были выполнять их сами.
В некоторых случаях чиновники поручали сторонним компаниям, в том числе иностранным, подготовку отдельных проектов приказов и актов правительства, в том числе затрагивающих работу топливно-энергетического комплекса, промышленных кластеров и технопарков.
Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты РФ: «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации».
Больше всего случаев передачи полномочий и госзаданий было выявлено в Минпромторге и Минэнерго. При этом отмечается, что случаи «полномочных» закупок носят не эпизодический, а системный характер.
В Счетной палате подчеркнули, что неурегулированность этой проблемы ведет к перерасходу бюджетных средств, влиянию частных компаний на госполитику, коррупционным рискам и утечкам важной информации.
В некоторых случаях чиновники поручали сторонним компаниям, в том числе иностранным, подготовку отдельных проектов приказов и актов правительства, в том числе затрагивающих работу топливно-энергетического комплекса, промышленных кластеров и технопарков.
Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты РФ: «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации».
Больше всего случаев передачи полномочий и госзаданий было выявлено в Минпромторге и Минэнерго. При этом отмечается, что случаи «полномочных» закупок носят не эпизодический, а системный характер.
В Счетной палате подчеркнули, что неурегулированность этой проблемы ведет к перерасходу бюджетных средств, влиянию частных компаний на госполитику, коррупционным рискам и утечкам важной информации.
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