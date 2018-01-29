Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства»

Мировые политики и общественные деятели обязаны не дать прорасти «сорнякам национализма, в том числе антисемитизма и русофобии», заявил российский президент Владимир Путин на мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Выступая на встрече, посвященной международному Дню памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Москве, Владимир Путин призвал призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства».
Владимир Путин, президент РФ: «Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства».
Российский лидер также отметил, что должны решительно пресекаться и попытки отрицания холокоста, а также умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацистской Германией.
Владимир Путин: «Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».
Путин подчеркнул, что Россия и Израиль тесно сотрудничают в том числе «в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны».
Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где сегодня открылась выставка «Собибор: победившие смерть», вместе с Владимиром Путиным посетил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Владимир Путин, президент РФ: «Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства».
Российский лидер также отметил, что должны решительно пресекаться и попытки отрицания холокоста, а также умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацистской Германией.
Владимир Путин: «Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».
Путин подчеркнул, что Россия и Израиль тесно сотрудничают в том числе «в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны».
Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где сегодня открылась выставка «Собибор: победившие смерть», вместе с Владимиром Путиным посетил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
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