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    Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства»

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства»

    Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства»

    Путин призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства»
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Мировые политики и общественные деятели обязаны не дать прорасти «сорнякам национализма, в том числе антисемитизма и русофобии», заявил российский президент Владимир Путин на мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Выступая на встрече, посвященной международному Дню памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Москве, Владимир Путин призвал призвал бороться с попытками «оседлать идею мирового господства».

    Владимир Путин, президент РФ: «Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства».

    Российский лидер также отметил, что должны решительно пресекаться и попытки отрицания холокоста, а также умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацистской Германией.

    Владимир Путин: «Сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».

    Путин подчеркнул, что Россия и Израиль тесно сотрудничают в том числе «в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны».

    смотретьПутин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»
    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»
    Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где сегодня открылась выставка «Собибор: победившие смерть», вместе с Владимиром Путиным посетил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

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