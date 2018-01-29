Найденный на Урале гигантский изумруд оценили в 4 миллиона рублей

Сотрудники Малышевского месторождения на Урале поверили в то, что камни действительно приносят удачу и богатство. Один из бригадиров и заместитель главного геолога получили премию в размере 250 тысяч рублей за то, что случайно обнаружили в шахте изумруд размером с кирпич. Говорят, это самый большой самоцвет, добытый на Урале почти за 30 лет.
Каждый горняк, спускаясь в шахту, вернуться на поверхность надеется не с пустыми руками. Стоит ли объяснять, какой сенсацией для геологов стал гигантский изумруд. Такие находки, говорят на руднике, случаются раз в десятилетие.
Дмитрий Таймасов, горняк: «Такой увесистый, я вам скажу! Кирпич! Обратите внимание, грани у него четкие, ровные. Шестигранник! Я здесь работаю всего полгода. Увидеть такой минерал очень необычно».
Изумруд Дмитрий Таймасов и Матвей Гришин обнаружили на 250-метровой глубине. Счастливчики получили не только премию, обоим объявили благодарность за бдительность. Попади изумруд с породой в дробильное оборудование, от него остались бы зеленые крошки.
Матвей Гришин, горняк: «Увидели, что что-то торчит, начали откалывать, нашли минерал. Отколотили от породы, сохранили. Каждый день бы такие хорошие камни находить».
Горнякам и так грех жаловаться на щедрость уральских недр. Изумрудные копи в поселке Малышево преподносили такие экземпляры, которые способны украсить любой минералогический музей. Каждый уникальный изумруд получал персональное имя. Один только «Президент», найденный в 1993 году, чего стоил.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, новая находка еще не получила имени, но уже точно известно, что она станет достойным украшением любых ювелирных шедевров. Уральские изумруды ценятся на мировом рынке, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, не свойственным этому минералу.
Говорят, подержать изумруд в руках — это к счастью. Уральскому руднику каждая такая весомая находка сулит не только удачу, но и хорошую прибыль. Изумруд весом в полтора килограмма уже оценили в 4 миллиона рублей.
Изумрудную жилу на Урале открыли еще в XIX веке. С тех пор из-под земли поднято порядка 30 тонн драгоценных камней. По оценкам специалистов, в запасах остается не менее 60 тонн минералов. Это настоящая сокровищница, ведь цена за один карат зеленого камня на рынке может достигать нескольких тысяч долларов.
Дмитрий Таймасов, горняк: «Такой увесистый, я вам скажу! Кирпич! Обратите внимание, грани у него четкие, ровные. Шестигранник! Я здесь работаю всего полгода. Увидеть такой минерал очень необычно».
Изумруд Дмитрий Таймасов и Матвей Гришин обнаружили на 250-метровой глубине. Счастливчики получили не только премию, обоим объявили благодарность за бдительность. Попади изумруд с породой в дробильное оборудование, от него остались бы зеленые крошки.
Матвей Гришин, горняк: «Увидели, что что-то торчит, начали откалывать, нашли минерал. Отколотили от породы, сохранили. Каждый день бы такие хорошие камни находить».
Горнякам и так грех жаловаться на щедрость уральских недр. Изумрудные копи в поселке Малышево преподносили такие экземпляры, которые способны украсить любой минералогический музей. Каждый уникальный изумруд получал персональное имя. Один только «Президент», найденный в 1993 году, чего стоил.
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, новая находка еще не получила имени, но уже точно известно, что она станет достойным украшением любых ювелирных шедевров. Уральские изумруды ценятся на мировом рынке, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, не свойственным этому минералу.
Говорят, подержать изумруд в руках — это к счастью. Уральскому руднику каждая такая весомая находка сулит не только удачу, но и хорошую прибыль. Изумруд весом в полтора килограмма уже оценили в 4 миллиона рублей.
Изумрудную жилу на Урале открыли еще в XIX веке. С тех пор из-под земли поднято порядка 30 тонн драгоценных камней. По оценкам специалистов, в запасах остается не менее 60 тонн минералов. Это настоящая сокровищница, ведь цена за один карат зеленого камня на рынке может достигать нескольких тысяч долларов.
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