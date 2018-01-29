В Кемерове мать-наркоманка зарезала дочь, приняв ее за куклу

39-летняя жительница Кемерова убила свою полуторагодовалую дочь.

Женщине, находившейся в наркотическом опьянении, показалось, что вместо ребенка в комнате находится кукла, от которой исходит опасность. Тогда жительница Кемерова схватила нож и не менее пяти раз ударила им девочку.



После этого женщина стала писать СМС своим знакомым — им она рассказала о том, что убила дочь. Также злоумышленница попыталась избавиться от тела ребенка, однако не смогла этого сделать и заснула у тела дочери. В таком положении она и была обнаружена правоохранителями, сообщила замглавы следственного отдела по Заводскому району Кемерова Анастасия Заводнова.



В результате женщина была задержана. Ей будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.