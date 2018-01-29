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    В Кемерове мать-наркоманка зарезала дочь, приняв ее за куклу

    2 комментария
    • Фото: kuzbass.sledcom.ru
    В Кемерове <nobr>мать-наркоманка</nobr> зарезала дочь, приняв ее за куклу

    В Кемерове мать-наркоманка зарезала дочь, приняв ее за куклу

    В Кемерове <nobr>мать-наркоманка</nobr> зарезала дочь, приняв ее за куклу
  • Фото: kuzbass.sledcom.ru

    • 39-летняя жительница Кемерова убила свою полуторагодовалую дочь.

    Женщине, находившейся в наркотическом опьянении, показалось, что вместо ребенка в комнате находится кукла, от которой исходит опасность. Тогда жительница Кемерова схватила нож и не менее пяти раз ударила им девочку.

    После этого женщина стала писать СМС своим знакомым — им она рассказала о том, что убила дочь. Также злоумышленница попыталась избавиться от тела ребенка, однако не смогла этого сделать и заснула у тела дочери. В таком положении она и была обнаружена правоохранителями, сообщила замглавы следственного отдела по Заводскому району Кемерова Анастасия Заводнова.

    В результате женщина была задержана. Ей будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.

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