Совбез ООН сообщил об остром дефиците продовольствия на Украине

Украина вошла в число стран, где отмечается нехватка продовольствия. Всего с дефицитом столкнулись шестнадцать государств, которые пострадали
из-за конфликтов.
Об усилении дефицита на Украине и необходимости оказать гуманитарную помощь Украине и другим странам говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Также в документе рассказывается о тяжелой ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также на трансграничной территории на озере Чад.
Отмечается, что продовольственную безопасность во всех этих государствах подрывают вооруженные конфликты.
Ранее Украинский институт социологии национальной академии наук опубликовал исследование, где отмечалось, что 86% украинцев оценили свой уровень жизни как очень низкий. После публикации исследования сотрудники института пожаловались на травлю со стороны властных структур. Так, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал выступившую с докладом в телеэфире сотрудницу института Виталину Буткалюк «агентом Кремля, замаскированным под научного сотрудника». А в местных СМИ призывали судить женщину по статье за госизмену.
Также в документе рассказывается о тяжелой ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также на трансграничной территории на озере Чад.
Отмечается, что продовольственную безопасность во всех этих государствах подрывают вооруженные конфликты.
Ранее Украинский институт социологии национальной академии наук опубликовал исследование, где отмечалось, что 86% украинцев оценили свой уровень жизни как очень низкий. После публикации исследования сотрудники института пожаловались на травлю со стороны властных структур. Так, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал выступившую с докладом в телеэфире сотрудницу института Виталину Буткалюк «агентом Кремля, замаскированным под научного сотрудника». А в местных СМИ призывали судить женщину по статье за госизмену.
Комментарии