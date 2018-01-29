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    Совбез ООН сообщил об остром дефиците продовольствия на Украине

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    Совбез ООН сообщил об остром дефиците продовольствия на Украине

    Совбез ООН сообщил об остром дефиците продовольствия на Украине

    Украина вошла в число стран, где отмечается нехватка продовольствия. Всего с дефицитом столкнулись шестнадцать государств, которые пострадали из-за конфликтов.

    Об усилении дефицита на Украине и необходимости оказать гуманитарную помощь Украине и другим странам говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Совбеза ООН, передает РИА Новости.

    Также в документе рассказывается о тяжелой ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также на трансграничной территории на озере Чад.

    Отмечается, что продовольственную безопасность во всех этих государствах подрывают вооруженные конфликты.

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    Ранее Украинский институт социологии национальной академии наук опубликовал исследование, где отмечалось, что 86% украинцев оценили свой уровень жизни как очень низкий. После публикации исследования сотрудники института пожаловались на травлю со стороны властных структур. Так, например, генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал выступившую с докладом в телеэфире сотрудницу института Виталину Буткалюк «агентом Кремля, замаскированным под научного сотрудника». А в местных СМИ призывали судить женщину по статье за госизмену.

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