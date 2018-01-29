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    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть». Великая Отечественная война, история, памятники, памятные даты, Путин, фашизм, Хабенский, холокост. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»

    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»

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    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»

    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»

    Путин и Нетаньяху в Москве посетили выставку «Собибор: победившие смерть»

      В Москве президент РФ России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где открылась выставка «Собибор: победившие смерть».

      Экспозиция, приуроченная к Международному дню памяти жертв холокоста, рассказывает о событиях 1943 года и восстании в лагере Собибор, организатором которого стал советский офицер Александр Печерский. Путину и Нетаньяху показали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, восстановленный по рассказам выживших узников.

      Один из стендов подробно рассказывает о хронологии событий октября 1943 года, о тех, кому удалось и не удалось вырваться из плена во время восстания. В экспозиции представлены личные документы Печерского, письма, фотографии и материалы советской комиссии, которая изучала рассказы офицера и расследовала обстоятельства произошедшего.

      Политикам показали серию снимков о населенном пункте, который сейчас расположен на месте лагеря, а также представили документальный фильм о Собиборе и интервью сына одного из выживших участников восстания.

      Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Очень трагичная история. Но это и история о потрясающем героизме».

      В Еврейском музее и центре толерантности состоялась церемония закладки первого камня в основание мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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