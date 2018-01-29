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    Росстат: в России в 2017 году резко снизилась рождаемость

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    Росстат: в России в 2017 году резко снизилась рождаемость

    Росстат: в России в 2017 году резко снизилась рождаемость

    Росстат сообщил, что рождаемость в России продолжает снижаться.

    По данным ведомства, прошлом году в России родились 1,6899 миллиона человек. Это на 203,4 тысячи человек меньше, чем в 2016-м. То есть рождаемость в прошлом году упала на 10,9%.

    При этом снизилась и смертность. Этот показатель упал на 63,6 тысячи человек — до 1,8243 миллиона.

    Таким образом, убыль населения в 2017-м составила 134,4 тысячи человек. В то же время годом ранее отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

    Также в отчете Росстата говорится, что число зарегистрированных браков в прошлом году составило 1,0497 миллиона (на 63,9 тысячи больше, чем в 2016 году). При этом на 3,1 тысячи увеличилось и количество разводов. Всего в 2017-м брак расторгли 611,4 тысячи пар.

    Рождаемость в России продолжает снижаться после всплеска в 2014 году (тогда на свет появились 1,94 миллиона детей). В 2016 году в России родилось уже 1,89 миллиона человек.

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