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    Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами. ДТП, Псковская область, Санкт-Петербург, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами

    Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами

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    • Фото: МЧС по Псковской области
    Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами

    Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами

    Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами
    • Фото: МЧС по Псковской области

      • В Псковской области попал в аварию туристический автобус, следовавший из Петербурга в литовский Мариямполе.

      По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, травмы получили шестеро пассажиров.

      У пятерых человек ушибы и ссадины, зато 29-летнюю стюардессу пришлось госпитализировать в Островскую межрайонную больницу.

      У женщины подозрение на сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. На место аварии был отправлен резервный автобус, который забрал остальных пассажиров, сообщает «Интерфакс».

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