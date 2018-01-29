Под Псковом улетел в кювет автобус с пассажирами

В Псковской области попал в аварию туристический автобус, следовавший из Петербурга в литовский Мариямполе.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, травмы получили шестеро пассажиров.
У пятерых человек ушибы и ссадины, зато 29-летнюю стюардессу пришлось госпитализировать в Островскую межрайонную больницу.
У женщины подозрение на сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. На место аварии был отправлен резервный автобус, который забрал остальных пассажиров, сообщает «Интерфакс».
У пятерых человек ушибы и ссадины, зато 29-летнюю стюардессу пришлось госпитализировать в Островскую межрайонную больницу.
У женщины подозрение на сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. На место аварии был отправлен резервный автобус, который забрал остальных пассажиров, сообщает «Интерфакс».
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