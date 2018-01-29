Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит на данный момент конкурентов Владимиру Путину на политическом олимпе, а ожидаемую публикацию в США «кремлевского доклада» считает попыткой повлиять на грядущие президентские выборы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может серьезно конкурировать… Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».
Также Песков назвал подготовку в США «кремлевского списка» очевидной попыткой оказать влияние на президентские выборы и дестабилизовать ситуацию в стране.
Дмитрий Песков: «Мы действительно считаем, что это (санкции США против РФ) прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет».
Сегодня ожидается, что в США будет обнародован список крупных российских бизнесменов, политиков чиновников, которых Вашингтон считает особо приближенными к Кремлю. На основе этого списка Вашингтон будет принимать решение о новых санкциях — как против физических лиц, так и компаний, а также спецслужб России.
На прошлой неделе власти США расширили санкционные списки в отношении России. В черный список были добавлены 21 гражданин РФ и Украины, а также 21 компания. Часть из них имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым и по этой причине ранее оказались под санкциями Евросоюза.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может серьезно конкурировать… Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».
Также Песков назвал подготовку в США «кремлевского списка» очевидной попыткой оказать влияние на президентские выборы и дестабилизовать ситуацию в стране.
Дмитрий Песков: «Мы действительно считаем, что это (санкции США против РФ) прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет».
Сегодня ожидается, что в США будет обнародован список крупных российских бизнесменов, политиков чиновников, которых Вашингтон считает особо приближенными к Кремлю. На основе этого списка Вашингтон будет принимать решение о новых санкциях — как против физических лиц, так и компаний, а также спецслужб России.
На прошлой неделе власти США расширили санкционные списки в отношении России. В черный список были добавлены 21 гражданин РФ и Украины, а также 21 компания. Часть из них имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым и по этой причине ранее оказались под санкциями Евросоюза.
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