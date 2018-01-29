Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа

    31 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа

    Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа

    Песков назвал Путина абсолютным лидером политического олимпа
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит на данный момент конкурентов Владимиру Путину на политическом олимпе, а ожидаемую публикацию в США «кремлевского доклада» считает попыткой повлиять на грядущие президентские выборы.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может серьезно конкурировать… Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».

    Также Песков назвал подготовку в США «кремлевского списка» очевидной попыткой оказать влияние на президентские выборы и дестабилизовать ситуацию в стране.

    Дмитрий Песков: «Мы действительно считаем, что это (санкции США против РФ) прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим и мы убеждены, что никакого влияния не будет».

    Сегодня ожидается, что в США будет обнародован список крупных российских бизнесменов, политиков чиновников, которых Вашингтон считает особо приближенными к Кремлю. На основе этого списка Вашингтон будет принимать решение о новых санкциях — как против физических лиц, так и компаний, а также спецслужб России.

    смотретьСША расширили черный список российских граждан и компаний
    США расширили черный список российских граждан и компаний
    На прошлой неделе власти США расширили санкционные списки в отношении России. В черный список были добавлены 21 гражданин РФ и Украины, а также 21 компания. Часть из них имеют отношение к делу о поставках турбин Siemens в Крым и по этой причине ранее оказались под санкциями Евросоюза.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru