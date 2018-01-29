Российских паралимпийцев пустили на Игры-2018 в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России, но признал прогресс в развитии антидопинговой системы.
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В ПКР отметили, что российская сторона до сих пор не выполнила два пункта дорожной карты по восстановлению членства. Речь идет о восстановлении Российского антидопингового агентства, которое еще не признано на международном уровне, и подробном ответе на выводы доклада Макларена. При этом отмечается, что были предприняты важные шаги в этом направлении. В частности, была внедрена надежная система проверок паралимпийцев под контролем WADA и запущена новая образовательная антидопинговая программа для атлетов и тренеров.
В связи с этим российским спортсменам разрешили приехать на Паралимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.
При этом решено, что допущенные паралимпийцы будут выступать в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет», сообщили в МПК. За медали россияне смогут побороться в пяти видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. Кроме того, каждый из нейтральных паралимпийцев должен был сдать как минимум два допинг-теста за последние шесть месяцев.
Также в МПК заявили, что российские паралимпийцы будут выступать в форме без российских символов, а флаги РФ не будут разрешены в местах проведения соревнований.
Напомним, в августе 2016 года МПК после появляения скандального доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Из-за этого все российские паралимпийцы не смогли попасть на Игры в Рио-де-Жанейро.
Спортсмены попытались оспорить решение МПК в суде, однако CAS отклонил апелляцию. Также атлеты подали индивидуальные иски в суд немецкого города Бонна, однако они также были отклонены.
В связи с этим российским спортсменам разрешили приехать на Паралимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.
При этом решено, что допущенные паралимпийцы будут выступать в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет», сообщили в МПК. За медали россияне смогут побороться в пяти видах спорта — горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. Кроме того, каждый из нейтральных паралимпийцев должен был сдать как минимум два допинг-теста за последние шесть месяцев.
Также в МПК заявили, что российские паралимпийцы будут выступать в форме без российских символов, а флаги РФ не будут разрешены в местах проведения соревнований.
Напомним, в августе 2016 года МПК после появляения скандального доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена приостановил членство ПКР. Из-за этого все российские паралимпийцы не смогли попасть на Игры в Рио-де-Жанейро.
Спортсмены попытались оспорить решение МПК в суде, однако CAS отклонил апелляцию. Также атлеты подали индивидуальные иски в суд немецкого города Бонна, однако они также были отклонены.
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