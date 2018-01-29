Побывавший в Крыму американский журналист рассказал о жизни на полуострове

Американский журналист Лусиан Ким решил своими глазами посмотреть на то, как обстоят дела на полуострове Крым после воссоединения с Россией.
Побывавший в Крыму американский репортер рассказал в эфире NPR, что «местное население полностью поддерживает Россию и Владимира Путина». Интервью с журналистом опубликовано на сайте издания.
Лусиан Ким отметил, что за время поездки ему повстречался только один человек, который высказал желание уехать с полуострова. Большинство же крымчан поддержали референдум и готовы, по словам журналиста, отдать свои голоса за Владимира Путина на предстоящих выборах, несмотря на ряд экономических трудностей. «Для граждан полуострова Путин воссоединил Крым с Россией и выполнил историческую миссию», — рассказал Ким.
В большинстве случаев, отмечает репортер, люди в Крыму говорят о таких проблемах как высокий уровень коррупции и отсутствие рабочих мест. А также о высоких ценах на продукты, на которые влияют транспортные сложности.
Лусиан Ким: «Люди говорят мне, что они думают, что в Украине будет намного хуже. Или они, глядя на войну, которая продолжается в Восточной Украине, говорят: „Ну, по крайней мере, у нас этого нет“».
Также журналист отметил результаты финансовых вложений в новую военную и гражданскую инфраструктуры. Построены школы, детские сады, дороги и больницы. Вводится в строй несколько электростанций, — рассказал он.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова отдали голоса за такое решение.
Лусиан Ким отметил, что за время поездки ему повстречался только один человек, который высказал желание уехать с полуострова. Большинство же крымчан поддержали референдум и готовы, по словам журналиста, отдать свои голоса за Владимира Путина на предстоящих выборах, несмотря на ряд экономических трудностей. «Для граждан полуострова Путин воссоединил Крым с Россией и выполнил историческую миссию», — рассказал Ким.
В большинстве случаев, отмечает репортер, люди в Крыму говорят о таких проблемах как высокий уровень коррупции и отсутствие рабочих мест. А также о высоких ценах на продукты, на которые влияют транспортные сложности.
Лусиан Ким: «Люди говорят мне, что они думают, что в Украине будет намного хуже. Или они, глядя на войну, которая продолжается в Восточной Украине, говорят: „Ну, по крайней мере, у нас этого нет“».
Также журналист отметил результаты финансовых вложений в новую военную и гражданскую инфраструктуры. Построены школы, детские сады, дороги и больницы. Вводится в строй несколько электростанций, — рассказал он.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова отдали голоса за такое решение.
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