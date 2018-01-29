Летевший из Стамбула в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

Рейс TK413 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, вынужден вернуться в аэропорт отправления.
Представитель Turkish Airlines заверил, что угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет. При этом он не уточнил, какого рода неполадки возникли на борту лайнера, сообщает РИА Новости.
Представитель Turkish Airlines: «Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время из-за технической причины возвращается в аэропорт Стамбула».
Спустя полчаса в компании подтвердили, что рейс TK413 благополучно приземлился в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
Представитель Turkish Airlines: «Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время из-за технической причины возвращается в аэропорт Стамбула».
Спустя полчаса в компании подтвердили, что рейс TK413 благополучно приземлился в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
Комментарии