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    Летевший из Стамбула в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

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    Летевший из Стамбула в Москву самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

    Летевший из Стамбула в Москву самолет вернулся в аэропорт <nobr>из-за</nobr> неполадок

    Рейс TK413 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, вынужден вернуться в аэропорт отправления.

    Представитель Turkish Airlines заверил, что угрозы для жизни и безопасности пассажиров нет. При этом он не уточнил, какого рода неполадки возникли на борту лайнера, сообщает РИА Новости.

    Представитель Turkish Airlines: «Рейс TK413 нашей авиакомпании, выполнявшийся в Москву, в настоящее время из-за технической причины возвращается в аэропорт Стамбула».

    Спустя полчаса в компании подтвердили, что рейс TK413 благополучно приземлился в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

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