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    Рособрнадзор обвинил вузы в подготовке безработных юристов и экономистов

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    Рособрнадзор обвинил вузы в подготовке безработных юристов и экономистов

    Рособрнадзор обвинил вузы в подготовке безработных юристов и экономистов

    Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова заявила, что выпускники с дипломами юристов и экономистов «размывают» рынок труда.

    Выступая на совещании в Новосибирске, Наумова отметила, что сегодня самое большое число студентов продолжает набираться на специальности «юриспруденция» и «экономика». Однако в дальнейшем эти выпускники не могут найти себе работу.

    Наталия Наумова, заместитель руководителя Рособрнадзора: «Это самый крупный сегмент, по которым российские вузы продолжают готовить студентов. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего нужно выпускать в десять раз больше юристов и экономистов, чтобы они не нашли потом работу?»

    Наумова, обращаясь к ректорам вузов, подчеркнула, что в этом вопросе очевиден диссонанс. Также она отметила, что качество образования, в частности, по специальности «экономика», далеко не всегда соответствует необходимым критериям, передает «Интерфакс».

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