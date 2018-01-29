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    Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео. вандализм, дети и подростки, Краснодарский край, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео

    Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео

    11 комментариев
    • Фото: Светлана Гоф / youtube.com
    Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео

    Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео

    Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео
    • Фото: Светлана Гоф / youtube.com

      • В городе Абинске Краснодарского края две школьницы совершили хулиганский поступок в парке 30-летия Победы.

      Выходку подростков сняли камеры наблюдения. Судя по записи, девочки замерзли и решили погреться у Вечного огня, а потом наплевали в него и станцевали рядом с чашей. Когда видео появилось в социальных сетях, школьниц принялись осуждать даже ровесницы. «И это девочки, противно смотреть», — пишет один пользователь. Другой предлагает вводить солидные штрафы за такое поведение.

      Как сообщает сайт «Комсомольской правды», в школе нерадивых учениц заставили писать объяснительные.

      Светлана Осинцева, директор школы г. Абинска: За девочками ранее подобного не замечали. Когда увидели видео, были в шоке. В школу вызвали родителей и провели профилактическую беседу. Сейчас девочки поставлены на учет. Сотрудники полиции также со своей стороны проводят проверку.

      Сообщается, что в беседе с правоохранителями подростки не смогли объяснить свой хулиганский поступок и заявили, что не знали о ценности Вечного огня.

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