Кубанские школьницы наплевали в Вечный огонь: видео

В городе Абинске Краснодарского края две школьницы совершили хулиганский поступок в парке
30-летия Победы.
Выходку подростков сняли камеры наблюдения. Судя по записи, девочки замерзли и решили погреться у Вечного огня, а потом наплевали в него и станцевали рядом с чашей. Когда видео появилось в социальных сетях, школьниц принялись осуждать даже ровесницы. «И это девочки, противно смотреть», — пишет один пользователь. Другой предлагает вводить солидные штрафы за такое поведение.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», в школе нерадивых учениц заставили писать объяснительные.
Светлана Осинцева, директор школы г. Абинска: За девочками ранее подобного не замечали. Когда увидели видео, были в шоке. В школу вызвали родителей и провели профилактическую беседу. Сейчас девочки поставлены на учет. Сотрудники полиции также со своей стороны проводят проверку.
Сообщается, что в беседе с правоохранителями подростки не смогли объяснить свой хулиганский поступок и заявили, что не знали о ценности Вечного огня.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», в школе нерадивых учениц заставили писать объяснительные.
Светлана Осинцева, директор школы г. Абинска: За девочками ранее подобного не замечали. Когда увидели видео, были в шоке. В школу вызвали родителей и провели профилактическую беседу. Сейчас девочки поставлены на учет. Сотрудники полиции также со своей стороны проводят проверку.
Сообщается, что в беседе с правоохранителями подростки не смогли объяснить свой хулиганский поступок и заявили, что не знали о ценности Вечного огня.
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