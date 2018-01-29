Крымские биологи вывели невосприимчивые к вирусам морозостойкие растения

Республика Крым в эти дни готовится доказать, что является самым цветущим краем в России. В Никитском ботаническом саду запустили биотехнологический комплекс — так называемую камеру роста растений. Она укрепит их настолько, что им будут не страшны ни морозы, ни вирусы. Новых экземпляров с нетерпением ждут не только российские садоводы. Опробовать почти совершенные сорта мечтают в Индии, Иране, Италии и Таиланде.

Излечить растение от вирусов обычными средствами невозможно. Ученые Никитского ботанического сада пошли другим путем и нашли способ получить новый экземпляры растений, изначально свободных от вирусов.



Свой научный прорыв доктор биологических наук Ирина Митрофанова готовила много лет. Она объездила многие мировые биолаборатории, получила грант российского научного фонда и построила свою в Крыму. Через 2 года работы результат работы попал в топ-10 российских научных достижений. По сути, в Крыму сейчас создается суперэлита, своеобразный Ноев ковчег, в котором собраны эталонные виды растений.



Исследования ученых на стыке чистой науки и прикладных исследований. Главным прорывом стали фруктовые сады, которые на многие годы избавлены от болезней.



Как передает корреспондент Олег Крючков, после выдержки в камере роста лаванда, инжир, яблоня будут пересажены в фитотрон, а уже потом отправятся в открытый грунт и будут запущены в производство садоводами.



Битва с вирусами — только одна из задач. Другая, не менее важная, — это районирование растений и увеличение их морозоустойчивости. Саженцы для северных территорий нашей страны уже проходят испытания на опытных участках в степном Крыму.