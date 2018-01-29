В Башкирии женщина на «Жигулях» врезалась в BMW и погибла вместе с детьми

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП с тремя погибшими и тремя пострадавшими, которое произошло в Чекмагушеском районе Башкирии.
Катастрофа случилась на 64-м километре автодороги Буздяк — Дюртюли накануне днем, но известно об этом стало только сегодня. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД, 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, при выезде с второстепенного пути не уступила дорогу BMW-525 и врезалась в иномарку.
Хозяйка «Жигулей» и ее 24-летний сын скончались на месте, второй 17-летний сын в момент столкновения находился на заднем сиденье, при ударе получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где через 2 часа скончался. Ранения получили 48-летний водитель BMW и двое его пассажиров 24 и 37 лет.
Сообщается, что супруг хозяйки «Жигулей» 4 года назад стал жертвой автокатастрофы. Дорожные происшествия унесли жизни всех членов этой семьи.
Хозяйка «Жигулей» и ее 24-летний сын скончались на месте, второй 17-летний сын в момент столкновения находился на заднем сиденье, при ударе получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где через 2 часа скончался. Ранения получили 48-летний водитель BMW и двое его пассажиров 24 и 37 лет.
Сообщается, что супруг хозяйки «Жигулей» 4 года назад стал жертвой автокатастрофы. Дорожные происшествия унесли жизни всех членов этой семьи.
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