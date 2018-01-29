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    Карта фитнес-приложения «рассекретила» военные базы США

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    • Фото: labs.strava.com
    Карта <nobr>фитнес-приложения</nobr> «рассекретила» военные базы США

    Карта фитнес-приложения «рассекретила» военные базы США

    Карта <nobr>фитнес-приложения</nobr> «рассекретила» военные базы США
  • Фото: labs.strava.com

    • Пользователи интерактивной карты от компании Strava обнаружили секретные военные базы нескольких стран, включая США. Их выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства.

    Речь идет об интерактивной карте ​The Global Heat Map, которая «подсвечивает» маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты. На карте отображаются поездки на велосипедах, бег, водные и зимние активности, сообщает The Washington Post.

    По данным издания, в зонах военных действий в таких странах, как Ирак и Сирия, карта везде темная, однако на ней есть и места с повышенной активностью. Заинтересованные пользователи рассмотрели эти зоны при приближении и обнаружили, что на них отмечены американские военные базы.

    Дело в том, что в 2013 году Пентагон закупил для военнослужащих фитнес-трекеры Fitbit. Американские солдаты должны были носить их в рамках кампании по борьбе с ожирением. Таким образом, все маршруты в районе американских военных объектов оказались нанесены на карту.

    На данный момент уже обнаружены детальная карта американской базы в Кандагаре в Афганистане, предполагаемая база ЦРУ в Могадишо, база Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке и другие военные объекты.

    Сейчас американские военные изучают возможные последствия, которые принесет раскрытие таких данных.



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