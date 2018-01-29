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    Метель осложнила движение на московских улицах. Москва, зима, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМетель осложнила движение на московских улицах

    Метель осложнила движение на московских улицах

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Метель осложнила движение на московских улицах

    Метель осложнила движение на московских улицах

    Метель осложнила движение на московских улицах
    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

      • Пришедший с запада атмосферный фронт принес метель в российскую столицу.

      Снегопад накрыл Москву ночью и стал причиной утренних заторов на дорогах, которые не успевала чистить спецтехника. Судя по информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение осложнено на Волгоградском проспекте от МКАД по направлению к центру, от 13-го километра Московской кольцевой до съезда на Бесединское шоссе. По внешней стороне Третьего транспортного кольца поток не двигается от съезда в сторону проспекта Мира до пересечения Беговой с улицей Зои Воскресенской.

      Все утро коммунальщики работают в усиленном режиме, но столичные водители все равно рискуют застрять в пробках. Синоптики обещают, что днем метель стихнет, а температура воздуха заметно поднимется. Ожидается, что столбики термометров сегодня покажут от минус 5 до 0 градусов, будет облачно, местами продолжит идти снег. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду.

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