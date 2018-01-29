Таможня научилась быстро отслеживать покупки россиян за рубежом

Таможня начала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и ужесточила контроль над провозом товаров в Россию.
Информацию о дате и стоимости совершенной за границей покупки таможенники теперь получают через систему Tax Free, которая позволяет покупателям получить скидку, вернув себе сумму НДС, а также от зарубежных правоохранителей. Оба канала информации заработали в ноябре-декабре 2017 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, с декабря 2017 года таможенники пресекли несколько десятков попыток провезти через границу незадекларированные дорогие часы, одежду, украшения и тому подобное.
Согласно российскому законодательству, без пошлины в Россию можно ввезти товары общей стоимостью до 10 тысяч евро для авиапутешественников и 15 тысяч евро — для тех, кто пользуется наземным транспортом. Если общая стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину 30%. Нарушителям этого правила грозит штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.
По данным издания, с декабря 2017 года таможенники пресекли несколько десятков попыток провезти через границу незадекларированные дорогие часы, одежду, украшения и тому подобное.
Согласно российскому законодательству, без пошлины в Россию можно ввезти товары общей стоимостью до 10 тысяч евро для авиапутешественников и 15 тысяч евро — для тех, кто пользуется наземным транспортом. Если общая стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину 30%. Нарушителям этого правила грозит штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.
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