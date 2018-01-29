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    Восточную пуму официально признали вымершей

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    • Фото: Eric Kilby / flickr.com
    Восточную пуму официально признали вымершей

    Восточную пуму официально признали вымершей

    Восточную пуму официально признали вымершей
  • Фото: Eric Kilby / flickr.com

    • Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США исключила восточную пуму из списка животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признала вымершей.

    Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США. Согласно представленной информации, хищник признан вымершим на основании «доступных научных и коммерческих данных».

    Отмечается, что наблюдения за хищником велись с 1938 года. К настоящему времени доказательства существования в каких-либо регионах мира популяции или одиночных представителей восточной пумы отсутствуют.

    Из сообщения: «Очень маловероятно, что какая-нибудь из популяций восточной пумы могла существовать незамеченной с момента последнего подтвержденного обнаружения в 1938 году».

    Восточная пума была внесена в список животных, находящихся под угрозой исчезновения в 1973 году. В 2015 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предложила исключить животных из списка, окончательное решение было принято в январе этого года.

    В прошлом восточные пумы населяли территорию США к востоку от Миссисипи. Животные исчезли из-за систематической охоты на них.




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