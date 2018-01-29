Папа Римский начинает и заканчивает день «по-украински»

Папа Римский Франциск помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви за мир на Украине и поблагодарил украинских женщин за уход за пожилыми итальянцами.

Во время встречи с украинской общиной в соборе Святой Софии понтифик также заявил, что начинает и заканчивает день «по-украински», так как каждое утро и вечер видит икону, которая напоминает ему об Украине, передает «Радио Ватикана».



Папа Римский: «Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински».



Кроме того, папа римский отметил труд тысяч украинских женщин-домработниц, которые «самоотверженно помогающих итальянским старикам и детям».



Понтифик посетил украинскую грекокатолическую церковь святой Софии в Риме по приглашению верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава.

