Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    В Нью-Йорке начали объявлять лауреатов музыкальной премии «Грэмми»

    комментировать

    В Нью-Йорке начали объявлять лауреатов музыкальной премии «Грэмми»

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> начали объявлять лауреатов музыкальной премии «Грэмми»

    В США началась 60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми». Премия вручается в Нью-Йорке впервые за последние 15 лет. Раньше мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

    Количество номинаций на «Грэмми» периодически меняется, в этом году их 84. Имена победителей в большинстве из них будут оглашены отдельно, в течение ближайших часов.

    Распорядителем юбилейной церемонии стал британский ведущий Джеймс Корден. На церемонии выступят такие звезды, как Бруно Марс, рок-группа U2, Леди Гага, Майли Сайрус и многие другие.

    Лидером по числу номинаций в этом году выступает 39-летний рэпер Джей-Зи, автор 13 сольных альбомов и обладатель 21 «Грэмми». Он выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных — «Запись года» с композицией The Story of O.J., «Альбом года» с пластинкой «4:44» и «Песня года» с синглом «4:44». В семи номинациях заявлен рэпер Кендрик Ламар, в шести — Бруно Марс, Чайлдиш Гамбино и Халид претендует на победу в пяти номинациях.

    Россия на «Грэмми» представлена в разделе классической музыки. Покорить американский музыкальный Олимп в 17-й раз попытается дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Кроме того, среди номинатов премии — 26-летний пианист Даниил Трифонов.

    «Грэмми» посмертно может быть удостоен и оперный певец Дмитрий Хворостовский, который ушел из жизни в ноябре прошлого года в возрасте 55 лет. Вместе с ним на премию выдвинут дирижер Константин Орбелян.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru