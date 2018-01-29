В Нью-Йорке начали объявлять лауреатов музыкальной премии «Грэмми»

В США началась
60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми». Премия вручается в Нью-Йорке впервые за последние 15 лет. Раньше мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.
Количество номинаций на «Грэмми» периодически меняется, в этом году их 84. Имена победителей в большинстве из них будут оглашены отдельно, в течение ближайших часов.
Распорядителем юбилейной церемонии стал британский ведущий Джеймс Корден. На церемонии выступят такие звезды, как Бруно Марс, рок-группа U2, Леди Гага, Майли Сайрус и многие другие.
Лидером по числу номинаций в этом году выступает 39-летний рэпер Джей-Зи, автор 13 сольных альбомов и обладатель 21 «Грэмми». Он выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных — «Запись года» с композицией The Story of O.J., «Альбом года» с пластинкой «4:44» и «Песня года» с синглом «4:44». В семи номинациях заявлен рэпер Кендрик Ламар, в шести — Бруно Марс, Чайлдиш Гамбино и Халид претендует на победу в пяти номинациях.
Россия на «Грэмми» представлена в разделе классической музыки. Покорить американский музыкальный Олимп в 17-й раз попытается дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Кроме того, среди номинатов премии — 26-летний пианист Даниил Трифонов.
«Грэмми» посмертно может быть удостоен и оперный певец Дмитрий Хворостовский, который ушел из жизни в ноябре прошлого года в возрасте 55 лет. Вместе с ним на премию выдвинут дирижер Константин Орбелян.
Распорядителем юбилейной церемонии стал британский ведущий Джеймс Корден. На церемонии выступят такие звезды, как Бруно Марс, рок-группа U2, Леди Гага, Майли Сайрус и многие другие.
Лидером по числу номинаций в этом году выступает 39-летний рэпер Джей-Зи, автор 13 сольных альбомов и обладатель 21 «Грэмми». Он выдвинут в восьми категориях, в том числе в самых престижных — «Запись года» с композицией The Story of O.J., «Альбом года» с пластинкой «4:44» и «Песня года» с синглом «4:44». В семи номинациях заявлен рэпер Кендрик Ламар, в шести — Бруно Марс, Чайлдиш Гамбино и Халид претендует на победу в пяти номинациях.
Россия на «Грэмми» представлена в разделе классической музыки. Покорить американский музыкальный Олимп в 17-й раз попытается дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Кроме того, среди номинатов премии — 26-летний пианист Даниил Трифонов.
«Грэмми» посмертно может быть удостоен и оперный певец Дмитрий Хворостовский, который ушел из жизни в ноябре прошлого года в возрасте 55 лет. Вместе с ним на премию выдвинут дирижер Константин Орбелян.
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