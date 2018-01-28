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    Мужчину расстреляли у станции метро на западе Москвы

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    Мужчину расстреляли у станции метро на западе Москвы

    Мужчину расстреляли у станции метро на западе Москвы

    Столичные полицейские выясняют обстоятельства убийства мужчины у станции метро «Славянский бульвар».

    Тело с огнестрельным ранением было обнаружено у дома 2 на Славянском бульваре.

    Сейчас выясняется личность убитого. Ведется опрос свидетелей и очевидцев.

    Как сообщает агентство «Москва», выстрелы прозвучали во время ссоры, которая произошла у подземного перехода метро. Злоумышленник скрылся с места ЧП.

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