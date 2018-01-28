Мужчину расстреляли у станции метро на западе Москвы

Столичные полицейские выясняют обстоятельства убийства мужчины у станции метро «Славянский бульвар».
Тело с огнестрельным ранением было обнаружено у дома 2 на Славянском бульваре.
Сейчас выясняется личность убитого. Ведется опрос свидетелей и очевидцев.
Как сообщает агентство «Москва», выстрелы прозвучали во время ссоры, которая произошла у подземного перехода метро. Злоумышленник скрылся с места ЧП.
Сейчас выясняется личность убитого. Ведется опрос свидетелей и очевидцев.
Как сообщает агентство «Москва», выстрелы прозвучали во время ссоры, которая произошла у подземного перехода метро. Злоумышленник скрылся с места ЧП.
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