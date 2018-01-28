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    Кража ХХI века: с биржи криптовалют в Токио украли $537 миллионов. Япония, биржи, кражи и ограбления, криптовалюты, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКража ХХI века: с биржи криптовалют в Токио украли $537 миллионов

    Кража ХХI века: с биржи криптовалют в Токио украли $537 миллионов

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    Кража ХХI века: с биржи криптовалют в Токио украли $537 миллионов

    Кража ХХI века: с биржи криптовалют в Токио украли $537 миллионов

      Крупнейшая в истории существования цифровых денег кража произошла в Японии. С токийской биржи криптовалют Coincheck неизвестные киберпреступники похитили полмиллиарда долларов.

      Хакерская атака произошла еще в пятницу, но обнаружили ее лишь спустя 8 часов. На бирже тут же остановили торги и ввели временный запрет на размещение и снятие средств. Факт кражи подтвердили только сегодня.

      В переводе на американские доллары со счетов испарились 537 миллионов. Биржа обещает компенсировать своим клиентам часть украденной виртуальной валюты из своих собственных средств. Управление по финансовым операциям Японии проводит расследование.

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