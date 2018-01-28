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    Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. IKEA, Швеция, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

    Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

    18 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Jean-Bernard Sieber
    Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

    Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

    Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад
    • Фото: Reuters © 2018, Jean-Bernard Sieber

      • Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни.

      Знаменитый предприниматель ушел из жизни у себя дома в провинции Смоланд на юге Швеции.

      Как отметили в IKEA, родные Кампрада и сотрудники компании по всем миру «будут помнить о нем с теплотой».

      IKEA: «Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде. Члены его семьи и сотрудники IKEA по всему миру будут с теплотой вспоминать о нем».



      Ингвар Кампрад — шведский предприниматель и один из богатейших людей мира. Предприятие, которое впоследствии стало IKEA, он основал в 17 лет на деньги, полученные в подарок от отца.

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      Несмотря на огромное состояние, Кампрад был известен своей бережливостью. В начале 70-х годов он уехал из Швеции из-за высоких налогов и 40 лет прожил в Швейцарии. Также он признавался, что предпочитает одеваться на блошиных рынках, а вещи дорогих брендов не носит, как и жители его родной провинции. Кроме того, Кампрад летал исключительно экономическим классом и более 20 лет водил одну и ту же Volvo.

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