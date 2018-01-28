Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад

Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер на
92-м году жизни.
Знаменитый предприниматель ушел из жизни у себя дома в провинции Смоланд на юге Швеции.
Как отметили в IKEA, родные Кампрада и сотрудники компании по всем миру «будут помнить о нем с теплотой».
IKEA: «Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде. Члены его семьи и сотрудники IKEA по всему миру будут с теплотой вспоминать о нем».
Ингвар Кампрад — шведский предприниматель и один из богатейших людей мира. Предприятие, которое впоследствии стало IKEA, он основал в 17 лет на деньги, полученные в подарок от отца.
Несмотря на огромное состояние, Кампрад был известен своей бережливостью. В начале 70-х годов он уехал из Швеции из-за высоких налогов и 40 лет прожил в Швейцарии. Также он признавался, что предпочитает одеваться на блошиных рынках, а вещи дорогих брендов не носит, как и жители его родной провинции. Кроме того, Кампрад летал исключительно экономическим классом и более 20 лет водил одну и ту же Volvo.
Как отметили в IKEA, родные Кампрада и сотрудники компании по всем миру «будут помнить о нем с теплотой».
IKEA: «Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде. Члены его семьи и сотрудники IKEA по всему миру будут с теплотой вспоминать о нем».
Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI— IKEA Sverige (@IKEASverige) 28 января 2018 г.
Ингвар Кампрад — шведский предприниматель и один из богатейших людей мира. Предприятие, которое впоследствии стало IKEA, он основал в 17 лет на деньги, полученные в подарок от отца.
Несмотря на огромное состояние, Кампрад был известен своей бережливостью. В начале 70-х годов он уехал из Швеции из-за высоких налогов и 40 лет прожил в Швейцарии. Также он признавался, что предпочитает одеваться на блошиных рынках, а вещи дорогих брендов не носит, как и жители его родной провинции. Кроме того, Кампрад летал исключительно экономическим классом и более 20 лет водил одну и ту же Volvo.
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