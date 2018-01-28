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    Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ

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    • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports
    Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ

    Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ

    Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ
  • Фото: Reuters © 2018, USA Today Sports

    • Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок, прошедшего в рамках мастер-шоу Матча звезд НХЛ.

    Победной для российского форварда стала вторая попытка. После броска Овечкин шайба полетела со скоростью 101,3 миль/час (более 163 км/ч).



    Вторым в конкурсе, в котором принимали участие пять спортсменов, стал Пи Кей Суббан из «Нэшвилла». А замкнул тройку хоккеист «Далласа» Джон Клингберг.

    Отметим, что Овечкин стал первым нападающим, выигравшим конкурс на самый сильный бросок за последние 16 лет. Рекорд соревнования принадлежит защитнику «Бостона» Здено Харе — в 2012 году он победил с результатом 175,8 км/ч.

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