Трамп рассказал, как ведет свой Twitter

Президент США Дональд Трамп рассказал, что
из-за занятости иногда доверяет помощникам делать публикации в своем Twitter.
Американский лидер Дональд Трамп рассказал британскому журналисту Пирсу Моргану о том, что обычно пишет твиты и публикует их сам, но иногда поручает это своим помощникам.
«Временами я пишу из кровати, за завтраком или обедом… В общем, обычно я это делаю рано утром или вечером. Днем же я очень занят и иногда быстро диктую одному из своих помощников», — цитирует слова Трампа издание Evening Standard.
Аудитория Трампа в Twitter составляет 47,2 миллиона человек. 45-й президент США настолько активно ведет блог, что его критикуют даже представители структур нацбезопасности страны. Так, Пентагон выражал обеспокоенность, что все твиты Трампа используются иностранными разведками для анализа его личности, отслеживания привычек. Другие эксперты предупреждали об опасности взлома и подчеркивали, что в Америке никогда еще не было президента, который бы столь открыто делился с миром собственными мыслями.
«Временами я пишу из кровати, за завтраком или обедом… В общем, обычно я это делаю рано утром или вечером. Днем же я очень занят и иногда быстро диктую одному из своих помощников», — цитирует слова Трампа издание Evening Standard.
Аудитория Трампа в Twitter составляет 47,2 миллиона человек. 45-й президент США настолько активно ведет блог, что его критикуют даже представители структур нацбезопасности страны. Так, Пентагон выражал обеспокоенность, что все твиты Трампа используются иностранными разведками для анализа его личности, отслеживания привычек. Другие эксперты предупреждали об опасности взлома и подчеркивали, что в Америке никогда еще не было президента, который бы столь открыто делился с миром собственными мыслями.
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