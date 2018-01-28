Пугачёва удалила часть желудка ради стройной фигуры

Диетологи впервые озвучили на всю страну истинную причину стремительного похудения Пугачёвой. Они уверены, что звезда перенесла резекция желудка.
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Речь идет о хирургическом вмешательстве, при котором удаляют значительную часть желудка. Диетолог Кривцова, которая ведет пациентов после таких операций, уверяет, что именно эта опасная процедура стала причиной резкого похудения Примадонны.
Резекции желудка делают при опухолях, язвенной болезни и в рамках борьбы с серьезными формами ожирения. Операция проходит под общим наркозом и длится 2–3 часа. При этом всем известно, у Аллы Пугачёвой проблемы с сердцем, а сердечно-сосудистые заболевания являются противопоказанием, ведь есть риск получить тяжелые осложнения.
Похудевшая килограммов на 30 Алла Пугачёва предстала перед публикой 2,5 года назад. Она сменила гардероб, благосклонно принимала комплименты, но свою чудо-диету не выдала.
Алла Пугачёва, певица: «Нет у меня секретов. Жизнь любить, людей любить. Все в заповедях».
В шоу-бизнесе ходили слухи, что Примадонне сделали липосакцию (удаление жировых отложений в области живота). Через год звезда вновь заставила говорить о своем весе, так как похудела еще больше и стала напоминать собственную тень. Заостренные скулы, ноги-ниточки, узкие бедра. Друзья и коллеги подозревали самое страшное, но певица на здоровье не жаловалась, наоборот, часто появлялась на публике, шокировала окружающих ультрамодными нарядами и даже вернулась на сцену, доказав в очередной раз, что она одна такая.
По словам диетолога, нет ничего удивительного в том, что 68-летняя Пугачёва год от года уменьшается в размерах, ведь если она сделала резекцию желудка, то снижение веса будет происходить постепенно. Специалисты обеспокоены: женщина, которая поет не просто худеет, а тает на глазах, а это тревожный звоночек.
Врачи признают, что звезда действительно очень помолодела и хорошо выглядит, однако такое стремительное снижение веса, как правило, оно очень сказывается на здоровье. Неужели, операция по уменьшению желудка сказалась и на сердце Пугачёвой прошлым летом? Газеты писали про сердечный приступ и стентирование сосудов. Тогда кардиологи провели полное обследование и не обнаружили у певицы ничего серьезного.
Кристина Орбакайте, певица: «У мамы слабое сердце. Это все знают. У нее уже несколько стентов стоит. Это такая процедура необходимая, уже несколько раз проводили, периодически надо делать».
Диетологи советуют Примадонне поберечь свое здоровье, ведь причина, скорее всего, в том, что она махнула рукой на предписания врачей и не соблюдает правильный режим питания.
Не обошли доктора своим вниманием и Максима Галкина. Оказывается, муж Пугачёвой страдает пищевыми запоями. Недавно шоумен на всю страну признался, что на него нападает ночной жор. И показал изумленной публике «калорийную бомбу», от которой слюнки текут.
Специалисты уверяют, что Галкину нужно срочно завязывать с ночными походами к холодильнику, ведь он находится в том критическом возрасте (41 год), когда метаболизм замедляется, с лишним весом бороться все сложнее. Из-за пищевого запоя Галкин может получить удар ниже пояса. Кажется, артист и сам знает о своих проблемных зонах, так как записался в спортзал и в своей ироничной манере продемонстрировал борьбу с лишним весом и складочками на животе.
Возможно, Галкин готов отказаться от бутербродов, но только не от котлет, ведь это те самые фирменные котлеты Пугачёвой, о которых наслышан весь шоу-бизнес. По большим праздникам Примадонна угощает ими гостей, а мужу готовит по первому требованию. Котлеты жены Галкин уплетал за обе щеки даже во время приступа острого гастрита.
Специалисты советуют знаменитым звездным супругам вдвоем перейти на правильное питание, чтобы в том месте, где у Галкина убывало, у Примадонны прибывало. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Резекции желудка делают при опухолях, язвенной болезни и в рамках борьбы с серьезными формами ожирения. Операция проходит под общим наркозом и длится 2–3 часа. При этом всем известно, у Аллы Пугачёвой проблемы с сердцем, а сердечно-сосудистые заболевания являются противопоказанием, ведь есть риск получить тяжелые осложнения.
Похудевшая килограммов на 30 Алла Пугачёва предстала перед публикой 2,5 года назад. Она сменила гардероб, благосклонно принимала комплименты, но свою чудо-диету не выдала.
Алла Пугачёва, певица: «Нет у меня секретов. Жизнь любить, людей любить. Все в заповедях».
В шоу-бизнесе ходили слухи, что Примадонне сделали липосакцию (удаление жировых отложений в области живота). Через год звезда вновь заставила говорить о своем весе, так как похудела еще больше и стала напоминать собственную тень. Заостренные скулы, ноги-ниточки, узкие бедра. Друзья и коллеги подозревали самое страшное, но певица на здоровье не жаловалась, наоборот, часто появлялась на публике, шокировала окружающих ультрамодными нарядами и даже вернулась на сцену, доказав в очередной раз, что она одна такая.
По словам диетолога, нет ничего удивительного в том, что 68-летняя Пугачёва год от года уменьшается в размерах, ведь если она сделала резекцию желудка, то снижение веса будет происходить постепенно. Специалисты обеспокоены: женщина, которая поет не просто худеет, а тает на глазах, а это тревожный звоночек.
Врачи признают, что звезда действительно очень помолодела и хорошо выглядит, однако такое стремительное снижение веса, как правило, оно очень сказывается на здоровье. Неужели, операция по уменьшению желудка сказалась и на сердце Пугачёвой прошлым летом? Газеты писали про сердечный приступ и стентирование сосудов. Тогда кардиологи провели полное обследование и не обнаружили у певицы ничего серьезного.
Кристина Орбакайте, певица: «У мамы слабое сердце. Это все знают. У нее уже несколько стентов стоит. Это такая процедура необходимая, уже несколько раз проводили, периодически надо делать».
Диетологи советуют Примадонне поберечь свое здоровье, ведь причина, скорее всего, в том, что она махнула рукой на предписания врачей и не соблюдает правильный режим питания.
Не обошли доктора своим вниманием и Максима Галкина. Оказывается, муж Пугачёвой страдает пищевыми запоями. Недавно шоумен на всю страну признался, что на него нападает ночной жор. И показал изумленной публике «калорийную бомбу», от которой слюнки текут.
Специалисты уверяют, что Галкину нужно срочно завязывать с ночными походами к холодильнику, ведь он находится в том критическом возрасте (41 год), когда метаболизм замедляется, с лишним весом бороться все сложнее. Из-за пищевого запоя Галкин может получить удар ниже пояса. Кажется, артист и сам знает о своих проблемных зонах, так как записался в спортзал и в своей ироничной манере продемонстрировал борьбу с лишним весом и складочками на животе.
Возможно, Галкин готов отказаться от бутербродов, но только не от котлет, ведь это те самые фирменные котлеты Пугачёвой, о которых наслышан весь шоу-бизнес. По большим праздникам Примадонна угощает ими гостей, а мужу готовит по первому требованию. Котлеты жены Галкин уплетал за обе щеки даже во время приступа острого гастрита.
Специалисты советуют знаменитым звездным супругам вдвоем перейти на правильное питание, чтобы в том месте, где у Галкина убывало, у Примадонны прибывало. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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