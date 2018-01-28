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    В Раде заявили о возможности «нивелировать референдум» в Крыму в 2014 году

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    В Раде заявили о возможности «нивелировать референдум» в Крыму в 2014 году

    В Раде заявили о возможности «нивелировать референдум» в Крыму в 2014 году

    Депутат Верховной рады Сергей Куницын рассказал, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году.

    По словам украинского депутата, он предлагал Александру Турчинову, который в 2014 году исполнял обязанности президента, немедленно собрать Раду, делегировать Крыму любые полномочия и вернуться к закону 1992 года, согласно которому Крым считался отдельным государством, входящим в состав Украины. По мнению Куницына, такой шаг помог бы выиграть время и «нивелировать референдум».

    Однако на свое предложение депутат получил ответ, что «все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией».

    Также Куницын заявил, что киевские власти «опоздали где-то на неделю» с решением крымского вопроса, так как не смогли вовремя сориентироваться и найти ответственного за принятие решений, передает «112 Украина».

    В Крыму слова украинского депутата назвали «чистым популизмом». Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT заявил, что никакие действия украинского правительства в то время не могли изменить мнение крымчан.

    Весной 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав РФ. За это проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. При этом Киев по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Москва же настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях и вопрос этот обсуждению не подлежит.

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