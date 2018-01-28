Илон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса

Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск представил огнемет компании Boring, который поможет «спасти от
зомби-апокалипсиса».
Фото огнемета Илон Маск опубликовал на своих страницах в Instagram и Twitter. Бизнесмен отмечает, что «огнемет гарантированно спасет вас от зомби-апокалипсиса, или мы вернем вам деньги!»
На одном из опубликованных в Instagram видеороликов видно, как Маск сам активирует оружие. «Поздоровайтесь с моим маленьким другом», — написал Маск.
Маск заявляет, что продано уже 2 тысячи огнеметов против зомби. При этом глава компании подчеркивает, что «огнемет, очевидно, очень ужасная идея». «Не покупайте его. Если, конечно, вам не нравится веселье», — написал он.
На одном из опубликованных в Instagram видеороликов видно, как Маск сам активирует оружие. «Поздоровайтесь с моим маленьким другом», — написал Маск.
Маск заявляет, что продано уже 2 тысячи огнеметов против зомби. При этом глава компании подчеркивает, что «огнемет, очевидно, очень ужасная идея». «Не покупайте его. Если, конечно, вам не нравится веселье», — написал он.
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