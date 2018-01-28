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    Илон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса. Илон Маск, США, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИлон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса

    Илон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса

    9 комментариев
    • Фото: elonmusk / instagram.com
    Илон Маск представил огнемет, который спасет от <nobr>зомби-апокалипсиса</nobr>

    Илон Маск представил огнемет, который спасет от зомби-апокалипсиса

    Илон Маск представил огнемет, который спасет от <nobr>зомби-апокалипсиса</nobr>
    • Фото: elonmusk / instagram.com

      • Глава американской компании SpaceX и гендиректор разработчика электромобилей Tesla Илон Маск представил огнемет компании Boring, который поможет «спасти от зомби-апокалипсиса».

      Фото огнемета Илон Маск опубликовал на своих страницах в Instagram и Twitter. Бизнесмен отмечает, что «огнемет гарантированно спасет вас от зомби-апокалипсиса, или мы вернем вам деньги!»

      На одном из опубликованных в Instagram видеороликов видно, как Маск сам активирует оружие. «Поздоровайтесь с моим маленьким другом», — написал Маск.



      Маск заявляет, что продано уже 2 тысячи огнеметов против зомби. При этом глава компании подчеркивает, что «огнемет, очевидно, очень ужасная идея». «Не покупайте его. Если, конечно, вам не нравится веселье», — написал он.

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