Денис Мацуев выступил в образовательном центре «Сириус»

В образовательном центре «Сириус» состоялся концерт Дениса Мацуева.

Вместе с музыкантами сочинской филармонии знаменитый пианист исполнил «Концерт для фортепиано с оркестром» Эдварда Грига и несколько импровизаций, а потом ответил на вопросы зрителей и пообщался с журналистами.



Денис Мацуев, музыкант: «Я люблю творческие встречи, я обожаю общаться с новым поколением. Это команда, которую я называю командой совершенно феноменальных детей, которые живут совершенно в другом темпоритме. Они, несмотря на занятость не по годам, успевают все — и почитать книги, и сходить в кино и театр, и позаниматься спортом. Они говорят на разных языках, владеют компьютерными технологиями».



Концерт прошел в рамках второй всероссийской конференции «Путь к успеху», которая стартовала в пятницу. Участники дискуссий обсуждают способы поддержки одаренных детей и молодежи на государственном уровне.