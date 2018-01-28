Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

В подвале одного из жилых домов башкирской столицы появился каток для детей. Его обустроил местный житель.

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Так Сергей Фёдоров решил помочь ребятам, оставшимся без тренировочной площадки, которую снесли во время ремонта школы. Энтузиаст отдал под каток цокольный этаж своего строящегося дома, взял кредит и утеплил стены. Все это он сделал для того, чтобы обучать детей хоккею. Теперь на такой закрытой арене проходят полноценные матчи.



Сергей Фёдоров, тренер: «Раз в неделю у нас чисто игровой день. Делимся на две команды, построение, как у взрослых, звучит гимн России, потом играем три периода».



Каток уже прошел проверку недавними холодами. При 30-градусном морозе за окном на площадке термометры показывали всего 3 градуса ниже нуля. В будущем Сергей Фёдоров также планирует построить спортзал.