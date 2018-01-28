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    Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома. Башкирия, Уфа, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

    Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

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    Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

    Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

    Житель Уфы устроил каток для детей в подвале собственного дома

      В подвале одного из жилых домов башкирской столицы появился каток для детей. Его обустроил местный житель.

      Так Сергей Фёдоров решил помочь ребятам, оставшимся без тренировочной площадки, которую снесли во время ремонта школы. Энтузиаст отдал под каток цокольный этаж своего строящегося дома, взял кредит и утеплил стены. Все это он сделал для того, чтобы обучать детей хоккею. Теперь на такой закрытой арене проходят полноценные матчи.

      Сергей Фёдоров, тренер: «Раз в неделю у нас чисто игровой день. Делимся на две команды, построение, как у взрослых, звучит гимн России, потом играем три периода».

      Каток уже прошел проверку недавними холодами. При 30-градусном морозе за окном на площадке термометры показывали всего 3 градуса ниже нуля. В будущем Сергей Фёдоров также планирует построить спортзал.

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