Эфирные масла и благовония: эксперты оценили лечебный эффект ароматерапии

В магазинах для дома и аптеках предлагают множество ламп со свечками, маслами и эссенциями для ароматерапии. Если почитать сопутствующие рекламные буклеты, то может сложиться впечатление, что жить без этого совершенно никак невозможно. Ароматы и лечат, и предотвращают болезни. Как это работает и работает ли вообще?
Москвичка Наталья начала использовать эфирные масла во время беременности. Ей понравилось, теперь в доме диффузор постоянно распыляет разные ароматы. А при первых признаках простуды дочка Лиза мажет стопы пахучей лечебной смесью. Ароматерапия работала безотказно 3,5 года, пока однажды девочка не заболела неожиданно тяжело.
Наталья Гришина, специалист по эфирным маслам: «Меня как специалиста, который верит в эфирные масла и до этого действительно получал хороший результат, тот случай сильно подкосил».
Пять дней родители постоянно распыляли диффузором и мазали на тело ребенка аромамасла, безуспешно пытаясь сбить температуру. В итоге с обструктивным бронхитом девочку госпитализировали и долечивали в стационаре. Есть ли что-то лечебное в этих приятно пахнущих субстанциях?
Чтобы проверить состав, в химическую лабораторию Университета имени Менделеева направили 3 образца с запахом лаванды: дешевое эфирное масло из аптеки (150 рублей за 10 миллилитров), дорогое, заказанное в Интернете (730 рублей за 5 миллилитров), а также набор аромапалочек (30 рублей за 8 штук). Последнего претендента специалисты забраковали сразу. Оказалось, там вообще нет масел, только отдушка, а основной компонент даже опасен.
Светлана Иванова, главный специалист Центра коллективного пользования РХТУ им. Д. И. Менделеева: «Содержится в качестве растворителя диэтилфталат, который далеко не является безвредным для здоровья. Даже одной палочки может быть достаточно, чтобы вызвать головокружение, головную боль, рвоту, нарушение дыхательного ритма».
Два других образца оказались натуральными, а десятикратная разница в цене — практически незаметной и неоправданной. По словам специалистов, понравившиеся человеку масла действительно влияют на его подсознание, это дает толчок, чтобы он справлялся с проблемой. Особенно осторожно ароматерапию стоит применять по отношению к детям, у которых все реакции протекают быстрее. Педиатры предупреждают, что ни в коем случае нельзя капать эфирные масла в паровые ингаляторы. В чистом виде эти вещества могут вызвать ожог, а если их разбавить маслом-растворителем, это грозит так называемой масляной или липоидной пневмонией.
Ароматерапия имеет научно доказанную эффективность в очень малом числе случаев. Установлен бактерицидный эффект, отмечена также способность масел улучшать сон и уменьшать некоторые виды боли, видимо из-за расслабляющего действия. Но проблема в том, что всю пользу может перекрыть возможный вред от постоянного вдыхания этих веществ, например аллергия.
Как выяснила программа «Чудо техники», аромамасла стоит применять лишь изредка и исключительно для того, чтобы добавить дому приятного аромата. Лечиться таким способом не стоит и уж тем более нельзя заменять маслами современные лекарства, эффективность которых, в отличие от ароматерапии, в случае каждого конкретного заболевания доказана научно.
Наталья Гришина, специалист по эфирным маслам: «Меня как специалиста, который верит в эфирные масла и до этого действительно получал хороший результат, тот случай сильно подкосил».
Пять дней родители постоянно распыляли диффузором и мазали на тело ребенка аромамасла, безуспешно пытаясь сбить температуру. В итоге с обструктивным бронхитом девочку госпитализировали и долечивали в стационаре. Есть ли что-то лечебное в этих приятно пахнущих субстанциях?
Чтобы проверить состав, в химическую лабораторию Университета имени Менделеева направили 3 образца с запахом лаванды: дешевое эфирное масло из аптеки (150 рублей за 10 миллилитров), дорогое, заказанное в Интернете (730 рублей за 5 миллилитров), а также набор аромапалочек (30 рублей за 8 штук). Последнего претендента специалисты забраковали сразу. Оказалось, там вообще нет масел, только отдушка, а основной компонент даже опасен.
Светлана Иванова, главный специалист Центра коллективного пользования РХТУ им. Д. И. Менделеева: «Содержится в качестве растворителя диэтилфталат, который далеко не является безвредным для здоровья. Даже одной палочки может быть достаточно, чтобы вызвать головокружение, головную боль, рвоту, нарушение дыхательного ритма».
Два других образца оказались натуральными, а десятикратная разница в цене — практически незаметной и неоправданной. По словам специалистов, понравившиеся человеку масла действительно влияют на его подсознание, это дает толчок, чтобы он справлялся с проблемой. Особенно осторожно ароматерапию стоит применять по отношению к детям, у которых все реакции протекают быстрее. Педиатры предупреждают, что ни в коем случае нельзя капать эфирные масла в паровые ингаляторы. В чистом виде эти вещества могут вызвать ожог, а если их разбавить маслом-растворителем, это грозит так называемой масляной или липоидной пневмонией.
Ароматерапия имеет научно доказанную эффективность в очень малом числе случаев. Установлен бактерицидный эффект, отмечена также способность масел улучшать сон и уменьшать некоторые виды боли, видимо из-за расслабляющего действия. Но проблема в том, что всю пользу может перекрыть возможный вред от постоянного вдыхания этих веществ, например аллергия.
Как выяснила программа «Чудо техники», аромамасла стоит применять лишь изредка и исключительно для того, чтобы добавить дому приятного аромата. Лечиться таким способом не стоит и уж тем более нельзя заменять маслами современные лекарства, эффективность которых, в отличие от ароматерапии, в случае каждого конкретного заболевания доказана научно.
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