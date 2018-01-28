Трио <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Трио 16+
    •  

    В Приморье на железнодорожной станции сгорел вагон, погиб человек

    комментировать
    • Фото: mark2_che / instagram.com
    В Приморье на железнодорожной станции сгорел вагон, погиб человек

    В Приморье на железнодорожной станции сгорел вагон, погиб человек

    В Приморье на железнодорожной станции сгорел вагон, погиб человек
  • Фото: mark2_che / instagram.com

    • Пожар произошел на железнодорожной станции в городе Уссурийске. Там сгорела жилая секция рефрижераторного вагона в тупике.

    По данным пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, на месте ЧП найдено тело одного погибшего.

    Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи».

    Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров. В тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru