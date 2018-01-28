В Приморье на железнодорожной станции сгорел вагон, погиб человек

Пожар произошел на железнодорожной станции в городе Уссурийске. Там сгорела жилая секция рефрижераторного вагона в тупике.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, на месте ЧП найдено тело одного погибшего.
Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи».
Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров. В тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники.
Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи».
Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров. В тушении пожара участвовали восемь человек и три единицы техники.
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