На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

На Каширском шоссе в Москве столкнулись две иномарки. Погибли два человека.
Смертельная авария произошла в районе дома 61 на Каширском шоссе. Там столкнулись Mazda и Opel. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека и один пострадал, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и двоих пострадавших.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В свою очередь агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и двоих пострадавших.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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