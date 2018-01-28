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    На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

    На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

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    На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

    На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

    На юге Москвы столкнулись две иномарки, есть погибшие

      На Каширском шоссе в Москве столкнулись две иномарки. Погибли два человека.

      Смертельная авария произошла в районе дома 61 на Каширском шоссе. Там столкнулись Mazda и Opel. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека и один пострадал, сообщает «Интерфакс».

      В свою очередь агентство «Москва» сообщает об одном погибшем и двоих пострадавших.

      Обстоятельства происшествия выясняются.

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