Миллиардер Уинн покинул партию Трампа из-за секс-скандала

Американский миллиардер, владелец казино в
Лас-Вегасе Стивен Уинн ушел с поста финансового руководителя нацкомитета Республиканской партии из-за сексуального скандала.
Решение об отставке было принято в пятницу после того, как в СМИ появилась информация о причастности 73-летнего миллиардера к сексуальным домогательствам. Отставку Уинна с поста финансового директора приняла председатель нацкомитета Республиканской партии Ронна Ромни.
Сам Уинн, по данным газета Politico, выдвинутые против него обвинения отверг.
Кто займет освободившееся место финансового директора комитета, пока неизвестно.
Сам Уинн, по данным газета Politico, выдвинутые против него обвинения отверг.
Кто займет освободившееся место финансового директора комитета, пока неизвестно.
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