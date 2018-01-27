ГМО-медицина: поможет ли редактирование ДНК победить рак

Китайские врачи берутся победить рак и другие смертельные болезни с помощью, запрещенной в других странах технологии редактирования ДНК человека. Неужели этот прорыв в мировой медицине приведет к тому, что человечество навсегда забудет о неизлечимых заболеваниях?
В борьбе с лейкемией четырехлетней американке Лайле Ричардс не помогли ни трансплантация, ни химиотерапия. У нее был шанс — трансплантация. Ей попытались помочь, но безуспешно. Чтобы спасти девочку, врачи предложили обратиться к генной инженерии, использовать новый революционный метод, по-научному CRISPR, а проще говоря, систему редактирования ДНК.
Васим Касим, профессор: «Мы взяли здоровые клетки у здорового донора. Затем изменили их несколько раз. Сделали их „сильнее“, чтобы они смогли бороться с лейкемией в организме. А затем мы их обновили, чтобы они смогли распознать нормальные участки, не пораженные. И в-третьих, мы убрали пораженные цепочки, которые невидимы».
Полное излечение маленькой Лайлы Ричардс от рака крови всего за неделю еще пару лет назад назвали бы чудом, но то, что раньше казалось научной фантастикой, сегодня уже реальность.
Генетик Павел Волчков учился в США, но вернулся на родину и на базе МФТИ открыл свою лабораторию. И хотя в России, как и во многих других странах Европы и Азии, такие опыты над живыми людьми и их эмбрионами запрещены, ученый начал эксперименты над человеческой клеткой. Что же обещает человечеству это открытие? Оказывается, CRISPR, или иммунная система одной маленькой бактерии, может избавить род людской от генетических болезней и даже победить худшего врага.
Павел Волчков, генетик, руководитель лабораторий геномной инженерии МФТИ: «Это онкологические, кардиозаболевания, инфекции. Мы сможем лечить практически любое заболевание».
Успехи и перспективы системы CRISPR могут вскружить голову не только ученым. В ближайшие 10 лет метод будет использоваться гораздо шире, например еще на уровне эмбриона. Это позволит создать модифицированного человека, так называемого спроектированного ребенка.
Павел Волчков: «Вы можете модифицировать эмбрион с целью того, чтобы улучшить его внешний облик. Но сейчас мы нацелены на то, чтобы бороться с заболеваниями, нежели с цветом волос».
Первыми такую неуловимую на взгляд обывателя операцию провели американцы. Теперь эту эстафету подхватят китайцы. Год назад с помощью редактора ДНК они успешно избавили пациента от рака легких.
Ву Шиксю, президент Ракового Центра в Ганьчжоу: «Мы уже несколько лет лечим запущенный рак легких, редактируя ДНК. Раньше такое заболевание практически не поддавалось лечению. Мы просто удаляем ген, который подавляет иммунитет и организм человека сам себя ставит на ноги».
Но если все это так хорошо работает — тогда почему у него столько противников?! Критики генной инженерии опасаются ошибок самих генетиков, побочных эффектов и появления новых непредсказуемых организмов. Это будут уже не люди, а генетические мутанты. И не придется ли человечеству за исцеление от болезней заплатить слишком высокую цену? Этого доподлинно не знают ни скептики, ни оптимисты, отмечает корреспондент НТВ Алексей Симахин.
Стивен Чанг, доктор наук, генетик, США: «Бывало и так, что система CRISPR вызывала сотни непреднамеренных мутаций в клетках. Не удивительно, что саму технологию используют только в Китае на смертельно больных людях, когда другого шанс у них просто нет».
Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение».
Васим Касим, профессор: «Мы взяли здоровые клетки у здорового донора. Затем изменили их несколько раз. Сделали их „сильнее“, чтобы они смогли бороться с лейкемией в организме. А затем мы их обновили, чтобы они смогли распознать нормальные участки, не пораженные. И в-третьих, мы убрали пораженные цепочки, которые невидимы».
Полное излечение маленькой Лайлы Ричардс от рака крови всего за неделю еще пару лет назад назвали бы чудом, но то, что раньше казалось научной фантастикой, сегодня уже реальность.
Генетик Павел Волчков учился в США, но вернулся на родину и на базе МФТИ открыл свою лабораторию. И хотя в России, как и во многих других странах Европы и Азии, такие опыты над живыми людьми и их эмбрионами запрещены, ученый начал эксперименты над человеческой клеткой. Что же обещает человечеству это открытие? Оказывается, CRISPR, или иммунная система одной маленькой бактерии, может избавить род людской от генетических болезней и даже победить худшего врага.
Павел Волчков, генетик, руководитель лабораторий геномной инженерии МФТИ: «Это онкологические, кардиозаболевания, инфекции. Мы сможем лечить практически любое заболевание».
Успехи и перспективы системы CRISPR могут вскружить голову не только ученым. В ближайшие 10 лет метод будет использоваться гораздо шире, например еще на уровне эмбриона. Это позволит создать модифицированного человека, так называемого спроектированного ребенка.
Павел Волчков: «Вы можете модифицировать эмбрион с целью того, чтобы улучшить его внешний облик. Но сейчас мы нацелены на то, чтобы бороться с заболеваниями, нежели с цветом волос».
Первыми такую неуловимую на взгляд обывателя операцию провели американцы. Теперь эту эстафету подхватят китайцы. Год назад с помощью редактора ДНК они успешно избавили пациента от рака легких.
Ву Шиксю, президент Ракового Центра в Ганьчжоу: «Мы уже несколько лет лечим запущенный рак легких, редактируя ДНК. Раньше такое заболевание практически не поддавалось лечению. Мы просто удаляем ген, который подавляет иммунитет и организм человека сам себя ставит на ноги».
Но если все это так хорошо работает — тогда почему у него столько противников?! Критики генной инженерии опасаются ошибок самих генетиков, побочных эффектов и появления новых непредсказуемых организмов. Это будут уже не люди, а генетические мутанты. И не придется ли человечеству за исцеление от болезней заплатить слишком высокую цену? Этого доподлинно не знают ни скептики, ни оптимисты, отмечает корреспондент НТВ Алексей Симахин.
Стивен Чанг, доктор наук, генетик, США: «Бывало и так, что система CRISPR вызывала сотни непреднамеренных мутаций в клетках. Не удивительно, что саму технологию используют только в Китае на смертельно больных людях, когда другого шанс у них просто нет».
Подробнее — в материале программы «Центральное телевидение».
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