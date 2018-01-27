Раскаленный периметр <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Раскаленный периметр 16+
    •  

    Массовый расстрел в бразильском танцевальном клубе: убиты 14 человек

    комментировать

    Массовый расстрел в бразильском танцевальном клубе: убиты 14 человек

    Массовый расстрел в бразильском танцевальном клубе: убиты 14 человек

    По меньшей мере 14 человек погибли в результате стрельбы в танцевальном клубе в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

    Известно также о нескольких раненых, но их число не уточняется.

    Бойня произошла минувшей ночью, когда к танцплощадке подъехала группа вооруженных людей на трех автомобилях. Стрельба продолжалась не менее 40 минут. Бразильские СМИ пишут, что причиной произошедшего мог стать конфликт между враждующими группировками наркомафии.

    В 2016 году мексиканская неправительственная организация «Безопасность, правосудие и мир» опубликовала доклад, в котором назвала Форталезу самым опасным городом Бразилии. Местные власти с этими выводами не согласились, отмечает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru