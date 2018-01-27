Массовый расстрел в бразильском танцевальном клубе: убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате стрельбы в танцевальном клубе в городе Форталеза на
северо-востоке Бразилии.
Известно также о нескольких раненых, но их число не уточняется.
Бойня произошла минувшей ночью, когда к танцплощадке подъехала группа вооруженных людей на трех автомобилях. Стрельба продолжалась не менее 40 минут. Бразильские СМИ пишут, что причиной произошедшего мог стать конфликт между враждующими группировками наркомафии.
В 2016 году мексиканская неправительственная организация «Безопасность, правосудие и мир» опубликовала доклад, в котором назвала Форталезу самым опасным городом Бразилии. Местные власти с этими выводами не согласились, отмечает ТАСС.
Бойня произошла минувшей ночью, когда к танцплощадке подъехала группа вооруженных людей на трех автомобилях. Стрельба продолжалась не менее 40 минут. Бразильские СМИ пишут, что причиной произошедшего мог стать конфликт между враждующими группировками наркомафии.
В 2016 году мексиканская неправительственная организация «Безопасность, правосудие и мир» опубликовала доклад, в котором назвала Форталезу самым опасным городом Бразилии. Местные власти с этими выводами не согласились, отмечает ТАСС.
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