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    Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб. Вологодская область, здоровье, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб

    Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб

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    • Фото: newsvo / youtube.com
    Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб

    Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб

    Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб
    • Фото: newsvo / youtube.com

      • Пенсионерка из Вологодской области зимой переходит речку вброд босиком, чтобы попасть в магазин.

      Местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как пожилая женщина, сняв валенки, идет по снегу, а потом и по колено в холодной воде. Таким образом пенсионерка сокращает путь в сельский магазин.

      Женщина рассказывает, что на другом берегу речки рядом со скамейкой у нее оборудовано место для переодевания. Опубликовавший видео портал Newsvo.ru сообщил, что пенсионерку зовут Людмила Галикова. Она ведет здоровый образ жизни — купается, ходит босиком по снегу, занимается спортом.

      Также портал сообщает, что когда-то деревни Мининская и Морозово соединял мост, но потом он разрушился. Ремонт местные власти обещают провести этим летом.

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