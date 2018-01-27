Вологодская пенсионерка босиком ходит через реку, чтобы купить хлеб

Пенсионерка из Вологодской области зимой переходит речку вброд босиком, чтобы попасть в магазин.
Местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как пожилая женщина, сняв валенки, идет по снегу, а потом и по колено в холодной воде. Таким образом пенсионерка сокращает путь в сельский магазин.
Женщина рассказывает, что на другом берегу речки рядом со скамейкой у нее оборудовано место для переодевания. Опубликовавший видео портал Newsvo.ru сообщил, что пенсионерку зовут Людмила Галикова. Она ведет здоровый образ жизни — купается, ходит босиком по снегу, занимается спортом.
Также портал сообщает, что когда-то деревни Мининская и Морозово соединял мост, но потом он разрушился. Ремонт местные власти обещают провести этим летом.
Женщина рассказывает, что на другом берегу речки рядом со скамейкой у нее оборудовано место для переодевания. Опубликовавший видео портал Newsvo.ru сообщил, что пенсионерку зовут Людмила Галикова. Она ведет здоровый образ жизни — купается, ходит босиком по снегу, занимается спортом.
Также портал сообщает, что когда-то деревни Мининская и Морозово соединял мост, но потом он разрушился. Ремонт местные власти обещают провести этим летом.
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