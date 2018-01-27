Новак назвал абсолютно незаконными американские санкции

Александр Новак ждет объяснений от США в связи с введением санкций против руководителей министерства энергетики РФ.
По словам главы Минэнерго, американские санкции являются абсолютно незаконными и создают только дополнительное напряжение.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение».
При этом Новак подчеркнул, что санкции лишь создают дополнительные возможности для развития отечественной промышленности, а от ограничительных мер страдают сами США, передает «Интерфакс».
Напомним, в пятницу, 26 января, США объявили о расширении антироссийских санкций. В обновленный санкционный список, в частности, попали заместитель министра энергетики Андрей Черезов и глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. Ранее они были включены в санкционный список Евросоюза из-за скандала вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым.
В МИД РФ ранее подчеркнули, что попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов. А в Совфеде заявили, что американский «санкционный принтер взбесился», а санкционная политика стала хаотичной.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы считаем это абсолютно незаконным, никаких аргументов нам не было представлено. Будем ждать каких-то разъяснений по этому поводу. Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение».
При этом Новак подчеркнул, что санкции лишь создают дополнительные возможности для развития отечественной промышленности, а от ограничительных мер страдают сами США, передает «Интерфакс».
Напомним, в пятницу, 26 января, США объявили о расширении антироссийских санкций. В обновленный санкционный список, в частности, попали заместитель министра энергетики Андрей Черезов и глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. Ранее они были включены в санкционный список Евросоюза из-за скандала вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым.
В МИД РФ ранее подчеркнули, что попытки Соединенных Штатов оказать влияние на Россию с помощью санкций не принесли и не принесут результатов. А в Совфеде заявили, что американский «санкционный принтер взбесился», а санкционная политика стала хаотичной.
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